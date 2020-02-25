Россия призывает США отказаться от практики отказов в выдаче американских виз членам делегаций, принимающих участие в мероприятиях по линии ООН. Соединённым Штатам следует соблюдать соглашение о приёме на своей территории штаб-квартиры всемирной организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Выступая на Конференции по разоружению, он напомнил, что в 2019 году впервые не состоялась сессия Комиссии ООН по разоружению (КР) из-за отказа американских властей выдать визы руководителю и членам российской делегации.
Из-за деструктивного поведения делегации США не удалось согласовать содержательный доклад по итогам годовой работы КР. Вашингтон активно пытается идеологизировать деятельность Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, — приводит слова Лаврова ТАСС.
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, подобные действия ведут «к разобщению мирового сообщества, отвлечению внимания от реальных проблем международной безопасности».
Лавров призвал американских коллег «вернуться в нормальное русло уважительного межгосударственного диалога и взаимодействия в соответствии с Уставом ООН и соглашением о приёме на территории США ооновской штаб-квартиры».
Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал действия Вашингтона возмутительными и пообещал, что Москва будет остро ставить визовый вопрос на международном уровне.