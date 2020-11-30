Россия призвала США перестать «делиться» ядерным оружием с партнёрами

https://static.news.ru/photo/14f8a548-3330-11eb-bce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация рассчитывает, что Соединённые Штаты перестанут «делиться» ядерным оружием со своими партнёрами, потому что это ведёт к новым рискам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на сессии международного форума «Диалог Форт-Росс», который проходит онлайн.

По словам замруководителя внешнеполитического ведомства, возможности двусторонних каналов диалога России и США далеко не исчерпаны.

В нынешних обстоятельствах важно оставлять каналы коммуникации открытыми. Нам приятно, что, может быть, после долгого перерыва в этом году наконец-то возобновился конструктивный диалог с Соединёнными Штатами, — цитирует ТАСС Рябкова.

Он добавил, что Москва считает, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений позволило бы выиграть время для переговоров о будущем контроле над вооружениями.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон обеспокоен тем, что на боевом дежурстве в России всё еще может стоять созданная в СССР система гарантированного ядерного удара возмездия «Периметр», или «Мёртвая рука», как её называют на Западе. Об этом заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Помощник Майка Помпео подготовил доклад, в котором проанализировал в том числе и моральные аспекты применения ядерного оружия. Форд отметил, что США лишь косвенно могут судить о наличии у России автоматической системы гарантированного удара возмездия, однако Вашингтон знает, что «Периметр» появился в 1980-е годы и с тех пор не был снят с боевого дежурства, что подтвердил ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Как отметил помощник госсекретаря, в Вашингтоне полагают, что система приводится в боевую готовность не сама по себе, для этого необходимо, чтобы её активировало высшее руководство. Таким образом, «Мёртвая рука» гарантирует, что даже в случае уничтожения Генштаба и гибели руководства страны удар возмездия состоится. США уверены, по его словам, что это аморально.