Россия призвала Черногорию разъяснить сообщение о разрыве дипотношений

Посольство России в Подгорице запросило у властей Черногории разъяснений в связи с сообщением о необходимости разорвать дипотношения с Москвой. Такое заявление в Twitter опубликовал МИД Черногории, пояснили ТАСС в российском диппредставительстве.

Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения, — подчеркнули в посольстве.

Заявление главы МИД Черногории Джордже Радуловича провисело в соцсети несколько часов, затем его удалили. В комментарии к нему внешнеполитическое ведомство Подгорицы назвало «разрыв дипотношений» в качестве «рестриктивной меры», к которым Радулович призвал государственные институты страны.

Ранее стало известно, что 7 апреля четверо российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в Черногории. Им предписали срочно покинуть территорию страны. Решение стало продолжением истории с высылкой дипломатов. Власти Черногории в начале марта выслали из страны одного российского дипломата. В Москве это решение назвали необоснованным и дали зеркальный ответ.