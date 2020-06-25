Россия выразила признательность главе Киргизии за приезд на парад Победы

https://static.news.ru/photo/c87810a8-b6d1-11ea-a99b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/Фотохост-агентство/РИА Новости

Россия с признательностью относится к решениям президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова как о приезде на парад Победы в Москву, так и о неучастии в торжественном мероприятии после обнаружения коронавируса у двух членов делегации. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что контакты между правительствами стран будут продолжаться и дальше. Их график уже понятен, а сроки будут зависеть от эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

По поводу ситуации, возникшей в день парада, Песков сказал, что Кремль признателен Жээнбекову за приезд в столицу. Однако, к сожалению, как заметил пресс-секретарь российского лидера, во время рутинного тестирования в киргизской делегации выявили несколько инфицированных COVID-19.

Президентом Киргизии было принято решение не принимать участие в параде, с тем чтобы не подвергать опасности здоровье, в первую очередь ветеранов, которые присутствовали на параде, а также других глав государств. Мы весьма признательны за такое решение, — цитирует Пескова РИА Новости.

Парад Победы перенесли на 24 июня в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за распространения COVID-19. В торжественном мероприятии приняли участие не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Гостями на Красной площади стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Ранее посольство Киргизии сообщило, что делегация президента покинула Москву в день проведения парада Победы на Красной площади после выявления коронавируса у её членов. Инфекцию обнаружили у двоих сопровождавших лиц.

Коронавирусом, как выяснилось позднее, были заражены заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Садыков и сотрудник охраны. Как отметили в пресс-службе Жээнбекова, в этой ситуации участие президента оценили бы как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в параде Победы. Жээнбеков перед вылетом из Москвы провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передавал NEWS.ru, президент Киргизии после возвращения из Москвы сдал тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа и получил отрицательный результат.