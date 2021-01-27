Россия пригрозила, что покинет ПАСЕ, если её полномочия ограничат

Президент РФ Владимир Путин незамедлительно подпишет закон о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), как только получит документ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями, — отметил представитель Кремля. По его словам, о консультациях по новому договору СНВ, который сменит продлеваемый, говорить пока рано, передаёт...