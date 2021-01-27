Россия пригрозила, что покинет ПАСЕ, если её полномочия ограничат

Российская делегация никогда не согласится на ограничение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы, а если такое решение будет принято, то покинет ПАСЕ. Об этом заявил вице-спикер Госдумы и заместитель председателя ассамблеи Пётр Толстой
ПАСЕ 28 января обсуждает полномочия российской делегации. Профильный комитет ассамблеи рекомендовал их ратифицировать, говорится в проекте резолюции.
Ни на какие ультиматумы, санкции и ограничения полномочий наша делегация не согласится. Если решение будет принято об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, будем вынуждены покинуть эту площадку, как это было в 2014 году, — рассказал РИА Новости Толстой.
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