Россия предложила повысить эффективность ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/76d77184-3567-11eb-bb8a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва предлагает создать неформальную рабочую группу с целью повышения эффективности ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совете глав внешнеполитических ведомств.

Он отметил, что необходимо повысить «прозрачность и отдачу от работы секретариата, институтов и полевых присутствий», усовершенствовать методику наблюдения за выборами, оптимизировать программы мероприятий и подготовки совета министров.

Необходимо сверстать обновленную повестку дня, сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не разъединяет, стремиться к нахождению компромиссов через открытый и равноправный диалог, — цитирует министра РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что не предлагается начать «с нуля». По его словам, «важно вдохнуть новую жизнь в комплекс взаимосвязанных обязательств ОБСЕ». Министр добавил, что действия новых должностных лиц должны быть основаны на беспристрастности, а не на подсказках отдельных государств.

Ранее NEWS.ru писал, что новым генсеком ОБСЕ станет представительница ФРГ Хельга Шмидт, которая более 20 лет проработала в МИД страны. На пост главы организации её выдвинул действующий министр иностранных дел Германии Хайко Маас.