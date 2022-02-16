Россия потребует официального отказа от принятия Украины в НАТО

Москва будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявило об отказе принимать Киев в свои ряды. Об этом на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявил глава российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, после этого Украина должна заявить о своём нейтральном статусе, передаёт РИА Новости.

Киев должен объявить нейтральный, внеблоковый статус, как предусмотрено Декларацией о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, — заявил глава делегации.

Ранее итальянский политолог Тиберио Грациани предложил украинскому правительству для выхода из текущего кризиса с Россией рассмотреть вопрос об избрании страной нейтралитета. Кроме того, следовало бы наладить дипломатические контакты между этими странами и отказаться от риторики обвинений Москвы в якобы готовящемся нападении. Поддержка подобной инициативы европейскими странами дала бы возможность США, НАТО и самой России выйти из тупика и перезапустила бы переговорный процесс по Минским соглашениям.

Отказ же Киева от членства в НАТО, по словам Грациани, в нынешней ситуации выглядит крайне нереалистичным сценарием, так как это потребует внесения правок в конституцию страны. Кроме того, в «шатком украинском политическом равновесии» серьёзный вес приобрели сторонники прозападных и националистических взглядов, которые обязательно выступят против такой идеи.