Россия посоветовала США соблюдать права человека в своей стране

Россия в ответ на критику США о несоблюдение прав человека посоветовала Белому дому обратить внимание на ситуацию с правами человека в своей стране. Также российская дипмиссия предложила американской стороне ознакомиться с докладом МИД РФ «О ситуации с правами человека в отдельных странах», о чём написала в Twitter.
В докладе
Официальный представитель Госдепартамента [США Нед Прайс] продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны, — говорится в сообщении.
Речь идёт о критике со стороны Неда Прайса в адрес российских властей по поводу обвинения Алексея Навального. По словам представителя Госдепа, США «внимательно следят» за развитием событий вокруг оппозиционера.
Ранее сообщалось, что попытки США обвинить в проблеме с дипломатами Россию, а самим предстать в «белых фраках», вызывают недоумение. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в Facebook.