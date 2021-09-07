Россия получила приглашение на инаугурацию «Талибана»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:30, 07 сентября 2021
Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир КабуловФото: u-f.ru
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Россия получила приглашение от талибов (организация запрещена в РФ) на объявление нового состава правительства Афганистана. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передают РИА Новости.
Кабулов подтвердил, что приглашение получено, а на вопрос об участии официальных лиц в мероприятии ответил отрицательно.
У нас там посол, и ехать никому не надо, — заявил Кабулов.
Ранее сообщалось, что «Талибан», помимо России, пригласил представителей Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара. Отмечается, что все необходимые процедуры для объявления состава нового кабмина завершены. Также подчёркивается, что лидер «Талибана» останется на своём посту и будет следить за деятельностью правительства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия с удовольствием примет участие в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным.