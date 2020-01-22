Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на осуждённую в РФ израильтянку Нааму Иссахар.
Об этом сообщил портал
25-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар была приговорена к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Она была задержана весной 2019 года в аэропорту Шереметьево. При обыске у неё обнаружили почти десять граммов гашиша.
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что президент России Владимир Путин сможет решить вопрос с осуждённой в РФ израильтянкой Наамой Иссахар.
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