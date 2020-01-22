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Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на осуждённую в РФ израильтянку Нааму Иссахар.

Об этом сообщил портал Maariv . По его данным, израильские власти приняли решение о передаче прав на подворье в конце декабря 2019 года. Подтверждающие документы уже отправлены российскому руководству.

25-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар была приговорена к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Она была задержана весной 2019 года в аэропорту Шереметьево. При обыске у неё обнаружили почти десять граммов гашиша.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что президент России Владимир Путин сможет решить вопрос с осуждённой в РФ израильтянкой Наамой Иссахар.