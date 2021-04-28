Россия пока не дала ответа США по встрече Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/a61bce22-a80d-11eb-97ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия пока не дала официального ответа на предложение Соединённых Штатов Америки о встрече российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передаёт «Интерфакс».

Прежде Песков отмечал, что встреча запланирована на лето. Но точная дата ещё не определена. Как отметил представитель Кремля, Москва пока что официально не ответила на предложение.

Мы по-прежнему изучаем это предложение и анализируем ситуацию. Вы видите, что ситуация требует глубокого анализа, потому что каждый раз слова о саммите в заявлениях наших коллег в Вашингтоне соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о неизбежности каких-то новых санкций. Поэтому, конечно, здесь требуется глубокий анализ, — заметил Песков.

Он добавил, что в вопросах организации саммита не может быть гипотетических рассуждений, ведь имеется конкретная ситуация, требующая анализа.

Глава Белого дома позвонил Путину 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение. Через день глава Белого дома подписал указ о новых санкциях в отношении Москвы. Также из США будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, когда встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина станет возможной. По его словам, сейчас Россия изучает предложение о переговорах и все возможные его аспекты.