Россия пока не будет использовать резерв силовиков для помощи Белоруссии

https://static.news.ru/photo/412be798-eb72-11ea-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Речи об использовании в Белоруссии резерва правоохранителей из России в настоящее время не идёт. Положение дел в республике остаётся под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент [России Владимир Путин] также всячески подчёркивал, что речь идёт только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом, — сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что парламент страны ратифицировал договоры, подразумевающие некоторые обязательства России перед Белоруссией, на которые ссылался Путин. Если возникнет необходимость ввода резерва силовиков, тогда согласие на это Совфеда не потребуется, сообщает РИА Новости.

27 августа российский лидер заявил, что при ухудшении ситуации в Белоруссии туда будут отправлены силовики из специального резерва. Песков не уточнил численность и состав этого резерва. По его словам, правоохранители «смогут воспрепятствовать экстремистским действиям».

Как ранее писал NEWS.ru, по мнению члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Путин заявил, что Лукашенко должен слушать свой народ. Так она прокомментировала заявление о возможном предоставлении силовой помощи республике со стороны РФ.