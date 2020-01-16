https://static.news.ru/photo/a6d60786-3907-11ea-aa2c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия примет участие в международной конференции по Ливии. Мероприятие будет проходить в Берлине, оно намечено на 19 января.

О том, что РФ подтверждает участие в форуме, сообщил и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Мы будем участвовать в конференции, которая состоится в воскресенье в Берлине, — приводит его слова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, участие в конференции также примут генсек ООН Антониу Гутерриш, глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж, командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и представители Франции, КНР, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта и Алжира.