Россия поднимет вопрос о недопущении гонки вооружений

https://static.news.ru/photo/ca54c758-b317-11ea-b589-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Россия среди прочих тем во время переговоров в Вене по стратегической стабильности поднимет вопрос о недопущении гонки вооружений, рассказал посол РФ в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов. Встречи состоятся 22 июня 2020 года.

По его словам, у Кремля есть вопросы к западным партнёрам по поводу создаваемой ими «архитектуры стратегической безопасности». Дипломат отметил, что работы в этом направлении ведётся десятилетиями.

Нас не могут не беспокоить выход США из договора по ПРО, ДРСМД, планы в отношение ДОН. Много разговоров здесь идёт относительно перспектив отзыва американцами своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Американские военные планы откровенно направлены на сдерживание России и Китая, — цитирует посла РИА Новости.

Представитель РФ в США добавил — Кремль и Белый дом, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за поддержание мира и не должны допускать нарушения стратегической стабильности.

Россия даст Соединённым Штатам Америки конкретные предложения для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и нераспространения в ходе переговоров Кремля и Белого дома. Контакты состоятся в Вене (Австрия), рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В графике дипломата значится встреча со специальным представителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. По его словам, повестка предстоящей встречи будет более широкой, чем судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Требуя разработать договор по контролю за вооружениями между США и РФ трёхсторонним, включив в него КНР, Белый дом ищет причину, чтобы игнорировать сам процесс продления действующего ядерного соглашения с Москвой (СНВ-3), считает зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин. Политик отметил, что у Кремля и США — двухсторонний договор, но США, желая включить Пекин, почему-то не говорят о других государствах.

Депутат подчеркнул, что со стороны Вашингтона таких шагов пока предпринято не было. Швыткин отметил, что РФ не должна «отвечать за Китай», который является независимой страной и вправе решать, станет ли Пекин участником договора, тем более что КНР неоднократно высказывалась против своего присоединения к соглашению. Депутат подчеркнул, что со стороны Вашингтона таких шагов пока предпринято не было. Швыткин отметил, что РФ не должна «отвечать за Китай», который является независимой страной и вправе решать, станет ли Пекин участником договора, тем более что КНР неоднократно высказывалась против своего присоединения к соглашению.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, является единственным действующим соглашением между Кремлём и Белым домом об ограничении вооружений. Действие документа заканчивается в феврале 2021 года. Американцы пока не подтвердили намерение его продлить.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию СНВ-3 без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.

Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США — около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), писал NEWS.ru.