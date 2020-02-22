https://static.news.ru/photo/c58021ee-5581-11ea-bd34-fa163e074e61_660.jpg Александр Грушко Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Российские власти поддержат проведение встречи в стамбульском формате по сирийскому урегулированию, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Мы поддерживаем любые международные мероприятия, в том числе с участием руководителей государств, если они дают надежду на продвижение вперёд либо служат для поддержки процессов, которые развиваются в правильном направлении, — отметил политик в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Он надеется, что во время стамбульского саммита, в котором Россия, Турция, Германия и Франция примут участие, решатся некоторые вопросы, связанные с сирийским кризисом.

Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с заявлением, что Турция будет предпринимать более решительные действия на территории Сирии. По его словам, недавно он провёл телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего была составлена дорожная карта по Сирии. При этом он не стал раскрывать, какие именно шаги сделает Анкара.