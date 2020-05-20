Россия поддержала ВОЗ в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9e89be8a-9aa3-11ea-b670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

РФ единогласным решением избрали в Исполком Всемирной организации здравоохранения. Во время Ассамблеи ВОЗ представители Кремля поддержали международное ведомство в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Москва призвала лишить политической подоплёки сотрудничество стран в сдерживании недуга ради противодействия общей угрозе, говорится в сообщении МИД РФ.

В резолюции отмечается ключевая лидирующая роль ВОЗ в подготовке и координации глобального ответа на пандемию. Приоритетом названы обеспечение всеобщего, своевременного и равного доступа и справедливого распределения эффективных медикаментов, — передаёт портал ведомства.

На данный момент в РФ заразились коронавирусом 308 705 человек, 85 392 пациенты выздоровели. В стране с момента начала пандемии зафиксировано 2 972 летальных случаев у пациентов с COVID-19. По последней информации, в мире COVID-19 заболели 5 млн человек, погибли свыше 322,4 тысячи, выздоровели более 1,97 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что совершенствование работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должно опираться на трезвую оценку деятельности международного ведомства в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), считает глава МИД РФ Сергей Лавров.