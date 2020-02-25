Андрей Бабко распоряжением правительства РФ назначен на должность постоянного торгового представителя России на Украине.
Распоряжение кабмина
Бабко в 1997 году работал заместителем председателя Приморской торгово-промышленной палаты. С 2005 по 2011 год он находился в должности заместителя торгпреда РФ в Китае, а с 2013 года работал торговым представителем в Армении. Преемником Бабко на этой должности стала Анна Донченко.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Россия собирается закрыть торговые представительства в США и прибалтийских странах. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в этих государствах дополнительной поддержки экономических отношений от торгпредств не требуется.
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