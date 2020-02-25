https://static.news.ru/photo/218246ac-57cb-11ea-aef5-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бабко Фото: Андрей Бабко/facebook.com

Андрей Бабко распоряжением правительства РФ назначен на должность постоянного торгового представителя России на Украине.

Распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации. Постоянного российского торгпреда на Украине не было с 2012 года, когда на пенсию вышел занимавший эту должность Сергей Иванов. В качестве временно исполняющего обязанности торгпреда до настоящего момента выступал Сергей Соломин.

Бабко в 1997 году работал заместителем председателя Приморской торгово-промышленной палаты. С 2005 по 2011 год он находился в должности заместителя торгпреда РФ в Китае, а с 2013 года работал торговым представителем в Армении. Преемником Бабко на этой должности стала Анна Донченко.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Россия собирается закрыть торговые представительства в США и прибалтийских странах. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в этих государствах дополнительной поддержки экономических отношений от торгпредств не требуется.