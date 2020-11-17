Россия ожидает подключения структур ООН к работе в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/4c030b8e-28c0-11eb-a365-fa163e074e61_660.jpg Фото: United Nations Peacekeeping/facebook.com

Российская сторона рассчитывает на то, что структуры ООН присоединятся к работе по разрешению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он уточнил, что имеет в виду Управление по координации гуманитарных вопросов и Управление Верховного комиссара по делам беженцев. Министр добавил, что необходимо также решать задачи сохранения культурного наследия в регионе. Этим могла бы заняться ЮНЕСКО.

Лавров отметил, что упомянутых и других организаций может быть полезен опыт Международного комитета Красного Креста, который уже давно работает в Карабахе. При этом возможности самого МККК могут расшириться благодаря договорённостям о прекращении боевых действий, сообщает РИА Новости.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле назвали главные итоги договорённостей по Карабаху. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они состоят в том, что «пушки молчат» и «люди не гибнут».