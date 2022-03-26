Россия ответила на призыв Украины выгнать страну из МАГАТЭ

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил на призывы Украины выгнать Россию из МАГАТЭ. По его словам, устранить Россию из международного агентства невозможно, так как этот вариант не предусмотрен в уставе организации, пишет ТАСС.

Так дипломат прокомментировал заявление министра энергетики Украины Елены Зеркаль о совместной работе с партнёрами над исключением России из МАГАТЭ.

Мне трудно комментировать малограмотные заявления советника украинского министра. Для начала ей не мешало бы ознакомиться с уставом МАГАТЭ, чтобы понять: устранить Россию или какую-либо другую страну из МАГАТЭ невозможно. Такой вариант в уставе агентства не предусмотрен, — сказал Ульянов.

В прозвучавшем заявлении украинской стороны говорилось, что Киев добивается по крайней мере отстранения всех россиян от ключевых позиций в секретариате организации. По словам Зеркаль, неоспоримым основанием для отстранения России от МАГАТЭ «является политика», которую проводят россияне в отношении украинских АЭС.

Ранее Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило о получении опровержения утверждений Киева о планах РФ установить полный контроль над Запорожской АЭС. Опровержение в агентство было направлено гендиректором Росатома Алексеем Лихачёвым.