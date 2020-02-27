https://static.news.ru/photo/bf66602e-5965-11ea-84a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия выплатит компенсацию за депортацию грузинских граждан, когда власти республики уточнят список пострадавших. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал €10 миллионов с РФ.

В существующем списке из 1795 человек как минимум 290, по мнению российской стороны, не являются пострадавшими, поэтому нельзя корректно рассчитать и перечислить компенсации. Москва не хочет платить не тем людям, пишут «Ведомости».

Газета ознакомилась с планом действий, который Россия подготовила для Совета Европы после решения ЕСПЧ. Отмечено, что Грузия «не торопится» скорректировать свой список.

Как писал NEWS.ru, грузинские власти заподозрили Россию в кибератаке на тысячи сайтов в октябре. Пострадало около 15 тысяч интернет-страниц, в том числе официальный интернет-ресурс президента Саломе Зурабишвили и сайты грузинских телеканалов. РФ отвергла обвинения.