Россия отрицает поставку «Спутника V» в ДНР и ЛНР

https://static.news.ru/photo/de6c1ccc-6335-11eb-82d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Бубнова/ТАСС

Российский фонд прямых инициатив (РФПИ), принимавший участие в разработке вакцины от коронавируса «Спутник V» отрицает поставки препарата в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики.

РФПИ не осуществляет поставку вакцины «Спутник V» в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок, — сообщили в РФПИ.

Ранее представитель самопровозглашённой ДНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что с 1 февраля в непризнанной стране начнётся вакцинация от COVID-19 «Спутником V», передаёт РИА Новости. До этого он говорил, что в ДНР и ЛНР планируют получить 145 тысяч доз препарата.

Накануне СМИ со ссылкой на источник в таможенной службе ДНР сообщили, что «Спутник V» доставили в самопровозглашённое государство. По его словам, кампания по вакцинации населения должна начаться 1–2 февраля.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавший препарат «Спутник V», разработает новую вакцину от коронавируса. Помимо этого, там намерены создать ещё два препарата для профилактики и лечения инфекции.