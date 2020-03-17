https://static.news.ru/photo/94a35502-684e-11ea-9274-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа $50 млрд будет обжаловано Россией. Об этом заявил замминистра юстиции Михаил Гальперин.

Отмечается, что кассационная жалоба по законодательству Нидерландов должна быть подана не позднее 18 мая.

Я думаю, что <...> можно сказать, ближе к этому времени (жалоба будет подана. — NEWS.ru), — цитирует РИА Новости Гальперина.

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Из документов следует, что решение окружного суда об отмене компенсации отменено. В 2014 году международный арбитраж постановил, что Москва должна выплатить миллиарды долларов за возмещение ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. После этого Россия потребовала отменить данное решение, и окружной суд Гааги встал на её сторону. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит «российскому правопорядку» и поэтому не должно исполняться.