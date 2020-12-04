Россия хочет отменить налоговое соглашение с Нидерландами

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Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами может быть отменено. Москва хочет договориться с Амстердамом об условиях, которые ранее обсуждали с Мальтой, Кипром и Люксембургом, заявили в Минфине РФ.

Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2–3%, — заявили в ведомстве.

В России аналогичная ставка составляет 15% по дивидендам и 20% по процентам. В связи с этом Минфин хочет добиться увеличения налога у источника на 15% как по дивидендам, так и по процентам, передаёт РБК.

В настоящий момент к внесению в Госдуму готовится законопроект о денонсации соглашения. Его обсуждение проводится на портале проектов нормативных актов.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить освобождение российских производителей цветочной продукции от налога на добавленную стоимость (НДС).