Россия открывает границу с Абхазией 1 августа, пропускные пункты заработают в первой половине дня. Для этого надо дождаться официальной публикации распоряжения правительства РФ.
Сейчас документ проходит процедуру оформления, он также будет обнародован 1 августа во второй половине дня. Решение открыть границы было принято по итогам заключений Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Проведена оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии, готовности инфраструктуры к приёму отдыхающих из России,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент частично признанной Республики Абхазия Аслан Бжания заявил о готовности открыть границу с Россией. Однако он не готов называть конкретную дату.
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