https://static.news.ru/photo/56a84e02-d382-11ea-8385-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа, пропускные пункты заработают в первой половине дня. Для этого надо дождаться официальной публикации распоряжения правительства РФ.

Сейчас документ проходит процедуру оформления, он также будет обнародован 1 августа во второй половине дня. Решение открыть границы было принято по итогам заключений Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Проведена оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии, готовности инфраструктуры к приёму отдыхающих из России, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент частично признанной Республики Абхазия Аслан Бжания заявил о готовности открыть границу с Россией. Однако он не готов называть конкретную дату.