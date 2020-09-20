Рябков: Россия не будет продлевать ДСНВ на условиях США

https://static.news.ru/photo/4c5cb932-fbec-11ea-bedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Москва не готова продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на условиях, которые предлагает Вашингтон. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат назвал ультиматумом предложение специального представителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о новых условиях по продлению договора и сообщил, что РФ не боится возможных американских санкций за оружейные сделки с Ираном.

Также Рябков добавил, что Москва не соглашалась со Штатами насчёт необходимости подключения КНР к переговорам по стратегической стабильности.

Ранее Биллингсли сообщил, что Вашингтон выдвинет новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, если Москва не примет их предложение до окончания президентской гонки в Соединённых Штатах. Он подчеркнул, что американская сторона не будет продлевать договор, если до февраля РФ и США не выйдут на предложенное соглашение, так как он не выгоден. Биллингсли считает, что любой будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года, писал NEWS.ru.