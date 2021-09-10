Россия осудила Латвию за осквернение воинского памятника

Посольство России направило ноту протеста властям Латвии за осквернение мемориала павшим бойцам Красной армии. Памятник в виде гранитного обелиска лишился таблички, на которой увековечили имена воинов, начавших освобождение Прибалтики в 1944 году. Об этом сообщается на официальной странице российской дипмиссии в Twitter.

Российские дипломаты расценили это как надругательство и кощунство над памятью тех, кто ценой собственной жизни выбивал Вермахт с оккупированных территорий в Прибалтике.

Расцениваем эту выходку как позорный акт надругательства над памятью тех, кто сражался и отдал свои жизни за избавление Латвии от коричневой чумы, — говорится в заявлении дипломатического представительства России в Латвии.

Ранее сообщалось, что в латвийском городе Мадона будет демонтирован памятник советскому генерал-майору Николаю Якунину (1902–1944), погибшему при освобождении республики от нацистов. Останки генерала будут экcгумированы и вместе с обелиском перенесены на местное братское кладбище.

Отмечается, что роcсийская сторона планирует перезахоронить останки Якунина в место, где ранее нахoдился центральный ансамбль кладбища с обелиском Пoбеды и Вечным огнём.