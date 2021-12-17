Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН), сообщают «Известия». Это решение Москва приняла после того, как из договора вышли США, а их европейские союзники отказались предоставлять гарантии, что не будут передавать Вашингтону сведения, собранные во время пролётов над российской территорией.

В настоящее время неизвестно, какое решение примет Белоруссия, поскольку она в рамках ДОН входила в единую с Россией группу.

Многое будет зависеть и от позиций других государств — участников ДОН. В связи с этим на последнем заседании ККОН (Консультативная комиссия по открытому небу) белорусская сторона заявила, что в 2022 году не будет принимать наблюдательные миссии и проводить наблюдательные полёты, — рассказали изданию в постпредстве Белоруссии при ОБСЕ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что договор был нужен России не больше, чем всем остальным, а предполагаемый расчёт Запада на то, что страна «прогнётся» под нажимом, в очередной раз не сработал.

Договор по открытому небу был учреждён в 1992 году. Он позволил 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооружённых силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора. В января 2021 года РФ также заявила о выходе. Указ о денонсации договора президент Владимир Путин подписал 7 июня.