Москва направила Вашингтону официальное предложение о продолжении переговоров по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
При этом Рябков посетовал, что ответа пока нет,
Мы официально предложили американцам немедленно начать обсуждение в соответствии со статьёй Договора, которая предусматривает вопрос продления, — пояснил замглавы МИД РФ.
Рябков подчеркнул, что Россия не снимает проблему, связанную с искусственным выведением из «засчёта» части американских носителей, и будет заниматься ей и дальше. По словам замминистра, Вашингтон пока не двигается навстречу Москве, но это не означает, что проблема решится сама собой. При этом РФ никогда не делала решение вопроса с американскими носителями предусловием продления Договора.
Мы говорили о том, что этой проблемой нужно заниматься ещё до того, как, мы надеялись и надеемся, Договор будет продлён. Но мы не ставили его продление в зависимость от решения этой проблемы, — добавил Рябков.
СНВ-3 — договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Действие Договора завершится в 2021 году.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве по-прежнему неясны перспективы продления СНВ-3. Он отметил, что «серьёзную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями». Вину за это он возложил на США, писал NEWS.ru.
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