https://static.news.ru/photo/4262dbd6-27b8-11ea-adbe-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва направила Вашингтону официальное предложение о продолжении переговоров по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом Рябков посетовал, что ответа пока нет, передаёт «Интерфакс». По его словам, предложение было направлено по закрытой линии, по дипломатическим каналам.

Мы официально предложили американцам немедленно начать обсуждение в соответствии со статьёй Договора, которая предусматривает вопрос продления, — пояснил замглавы МИД РФ.

Рябков подчеркнул, что Россия не снимает проблему, связанную с искусственным выведением из «засчёта» части американских носителей, и будет заниматься ей и дальше. По словам замминистра, Вашингтон пока не двигается навстречу Москве, но это не означает, что проблема решится сама собой. При этом РФ никогда не делала решение вопроса с американскими носителями предусловием продления Договора.

Мы говорили о том, что этой проблемой нужно заниматься ещё до того, как, мы надеялись и надеемся, Договор будет продлён. Но мы не ставили его продление в зависимость от решения этой проблемы, — добавил Рябков.

СНВ-3 — договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Действие Договора завершится в 2021 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве по-прежнему неясны перспективы продления СНВ-3. Он отметил, что «серьёзную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями». Вину за это он возложил на США, писал NEWS.ru.