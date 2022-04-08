Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов

Россия высылает двух болгарских дипломатов в качестве контрсанкций, заявили в МИД РФ. Отмечается, что временный поверенный в делах Болгарии был приглашён на Смоленскую площадь, где ему вручили ноту министерства о признании двух послов персонами нон грата.

Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona nоn grata» двоих дипломатов Посольства России в Софии, — говорится в сообщении.

2 марта агентство Bloomberg сообщило о намерении Болгарии выслать двух российских дипломатов из-за расследования по делу о шпионаже. Как пояснялось в ноте, они якобы занимались на территории страны «нерегламентированной разведывательной деятельностью». Российская сторона пообещала зеркально ответить на данную меру.

Однако на фоне событий в Буче власти Болгарии отказались высылать посла РФ Элеонору Митрофанову, аргументируя это нежеланием полностью разрывать взаимоотношения с Россией. По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, к подобным решениям нужно относиться с особой осторожностью, и было бы целесообразнее, если бы такой шаг был сделан на уровне Евросоюза. Предложение об объявлении Митрофановой персоной нон грата выдвинула парламентская фракция «Демократическая Болгария».