Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС

В России объявлены персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза. В ближайшее время они должны будут покинуть территорию страны, сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что 5 апреля ЕС выслал 19 сотрудников постпредства России при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии. В связи с этим 15 апреля в МИД РФ был вызван посол ЕС в России Маркус Эдерер, и ему был заявлен решительный протест по поводу данного инцидента.

В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена М. Эдереру, — говорится в сообщении.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что сотрудники российского представительства были высланы «за деятельность, которая противоречит их статусу». Позднее о высылке российских дипломатов объявил ещё ряд стран, в числе которых Румыния, Норвегия, Греция, Люксембург.

Политолог Андрей Кортунов отметил, что подобный шаг стал стандартным инструментом внешней политики Европы. Таким символическим актом западные страны хотят продемонстрировать своё неудовольствие, не жертвуя ничем серьёзным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность полного разрыва дипотношений со странами Запада. По его словам, это произойдет в случае продолжающихся высылок российских дипломатов.