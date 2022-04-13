Россия объявила чешского дипломата персоной нон грата

Москва объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в РФ. Это стало ответной мерой на действия Праги, сообщили в российском МИД. Дипломатическому сотруднику предписано покинуть Россию до конца дня 16 апреля.

13 апреля посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест в связи с принятым в марте этого года чешской стороной провокационным решением объявить persona nоn grata советника-посланника Посольства России в Праге, — сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Послу была вручена нота МИД, в которой сообщалось об ответной мере, согласно которой персоной нон грата был объявлен старший дипломат посольства Чехии в Москве. Ему предписано покинуть территорию Российской Федерации в срок до конца дня 16 апреля.

Такая мера принята в ответ на высулку дного российского дипломата из Чехии 29 марта. Ему было предписано покинуть страну в течение 72 часов.

Ранее министерство иностранных дел Франции объявило персонами нон грата шестерых российских дипломатов. По данным французской стороны, они осуществляли действия, противоречащие интересам национальной безопасности.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Москва ответит на действие французских властей. По её словам, Москва не изменит свою позицию по Украине, несмотря на продолжающиеся высылки дипломатов РФ.

На сегодняшний день Дания, Германия, Чехия, Литва, Италия, Испания, Швеция, Латвия и ряд других стран объявили о высылке около 200 сотрудников посольств РФ. Больше всего членов дипмиссии выслала ФРГ — глава МИД Анналена Бербок объявила персонами нон грата 40 дипломатов.