Постпредство России обвинило США в лицемерии и подрыве ценностей ООН

Российское представительство при ООН обвинило США в лицемерии в ответ на заявление Штатов о намерении возродить ценности Организации Объединённых Наций. Как сказано в заявлении на сайте представительства, США пытаются «подорвать» ценности организации и продвинуть западную концепцию мирового порядка, основанного на праве сильного.

Они не видят логического противоречия между своими призывами противостоять продвижению «авторитарного видения международного порядка» и своими претензиями на восстановление американского лидерства в ООН, — говорится в заявлении.

Кроме того, постпредство обвинило администрацию США в «лицемерных попытках» представить успешной свою политику в Афганистане, отмечая, что после прихода американцев в страну террористические группировки лишь укрепили влияние, а темпы производства наркотиков достигли «небывалых пределов». А во время своего пребывания в стране военные США совершили ряд серьёзных преступлений в отношении афганских детей, включая убийства. Также постпредство обвинило Вашингтон в «раскручивании истерии вокруг Украины», фактической оккупации части Сирии и поддержке боевиков, которых представляют как альтернативу правительству в Дамаске.

Ещё одним примером лицемерия американцев, по мнению постпредства, стало упоминание в списке заслуг США Специального комитета по киберпреступности. В постпредстве заявили, что США с самого начала выступали против создания этого комитета, пытались сорвать принятие резолюции о его учреждении и до сих пор саботируют разработку универсальной конвенции по противодействию киберпреступности.

Ранее постоянное представительство РФ при ООН заявило, что США остаются самым крупным должником в бюджеты Организации Объединённых Наций. Это создаёт трудности для работы секретариата ООН. Кроме того, в дипмиссии напомнили о «нелегитимных односторонних санкциях» в отношении ряда развивающихся стран. Из-за этого у них возникают препятствия для оплаты взносов в ООН, что лишает их права голоса в Генассамблее.