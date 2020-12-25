Россия обвинила Штаты в попытках обострить гонку вооружений

https://static.news.ru/photo/363ed18e-46a7-11eb-8c97-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Примерно десять государств занимаются разработками в гиперзвуковой сфере, однако Соединённые Штаты Америки пытаются обострить гонку вооружений, которая уже идёт. Об этом в пятницу, 25 декабря, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

По его словам, Штаты прикладывают все силы, чтобы добиться одностороннего военного преимущества. В том числе они делают это за счёт гиперзвукового оружия.

Как отметил Ермаков, гонка вооружений идёт и в этом нет ничего необычного, ведь конкурентная эволюция систем в указанной сфере насчитывает сотни лет. Таким образом он отреагировал на заявления США и Австралии о запуске нового проекта — SCIFiRE — по совместной разработке гиперзвукового оружия большой дальности.

Директор департамента подчеркнул, что подобными разработками сейчас занимаются не только в Австралии. Таких стран уже больше десятка, а оценивать реализацию планов на практике — это уже не компетенция отечественного внешнеполитического ведомства. Однако в некоторых странах, сказал дипломат, конкуренцию стараются обострить, используя концепцию соперничества великих держав. В частности, это происходит в технологической сфере.

США явно вознамерились всеми способами добиться односторонних военных преимуществ в духе приснопамятной рейгановской идеи «мира с опорой на силу», — цитирует Ермакова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и ВВС страны провалили испытания прототипа гиперзвуковой ракеты.