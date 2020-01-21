https://static.news.ru/photo/c62518a0-3c42-11ea-beab-fa163e074e61_660.jpgЛукас Кранаха Старший «Мадонна Глоговская» Фото: kolekcje.mkidn.gov.pl
Москва отказалась возвращать польской стороне произведения искусства, которые были вывезены в СССР во время Второй мировой войны. Как заявили в Министерстве культуры РФ, у Варшавы нет юридических оснований выдвигать такие требования.
По словам главы департамента музеев Минкульта Владислава Кононова, вопрос возвращения полотен сродни вопросу о пересмотрах итогов Второй мировой войны, а об этом «не может быть и речи».
Соглашения международные на этот счёт достигнуты ещё на Ялтинской конференции в 1945 году, затем заключались дополнительные соглашения между союзниками, — пояснил он в эфире телеканала «Звезда».
Список предметов польской культуры «похищенных и уничтоженных СССР» посольство Польши в Москве предъявило 18 января. Дипмиссия указала, что речь идёт о картинах:
«Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего
«Мадонна с ребёнком и попугаем в пейзаже» неизвестного художника