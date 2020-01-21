Лукас Кранаха Старший «Мадонна Глоговская» Лукас Кранаха Старший «Мадонна Глоговская» Фото: kolekcje.mkidn.gov.pl

Москва отказалась возвращать польской стороне произведения искусства, которые были вывезены в СССР во время Второй мировой войны. Как заявили в Министерстве культуры РФ, у Варшавы нет юридических оснований выдвигать такие требования.

По словам главы департамента музеев Минкульта Владислава Кононова, вопрос возвращения полотен сродни вопросу о пересмотрах итогов Второй мировой войны, а об этом «не может быть и речи».

Соглашения международные на этот счёт достигнуты ещё на Ялтинской конференции в 1945 году, затем заключались дополнительные соглашения между союзниками, — пояснил он в эфире телеканала «Звезда».

Список предметов польской культуры «похищенных и уничтоженных СССР» посольство Польши в Москве предъявило 18 января. Дипмиссия указала, что речь идёт о картинах:

  • «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего
  • «Мадонна с ребёнком и попугаем в пейзаже» неизвестного художника
  • «Девочка с голубем» Антуана Пэна
  • «Птичий двор» Даниэля Шульца
  • «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего
  • «Портрет Иоганна Шварцвальда» Ганса Гольбейна Младшего
  • «Диптих Винтерфельдов»

Как писал NEWS.ru, ранее президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова назвалаголословными притязания Польши на ряд произведений искусства. 

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