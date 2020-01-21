https://static.news.ru/photo/c62518a0-3c42-11ea-beab-fa163e074e61_660.jpg Лукас Кранаха Старший «Мадонна Глоговская» Фото: kolekcje.mkidn.gov.pl

Москва отказалась возвращать польской стороне произведения искусства, которые были вывезены в СССР во время Второй мировой войны. Как заявили в Министерстве культуры РФ, у Варшавы нет юридических оснований выдвигать такие требования.

По словам главы департамента музеев Минкульта Владислава Кононова, вопрос возвращения полотен сродни вопросу о пересмотрах итогов Второй мировой войны, а об этом «не может быть и речи».

Соглашения международные на этот счёт достигнуты ещё на Ялтинской конференции в 1945 году, затем заключались дополнительные соглашения между союзниками, — пояснил он в эфире телеканала «Звезда».

Список предметов польской культуры «похищенных и уничтоженных СССР» посольство Польши в Москве предъявило 18 января. Дипмиссия указала, что речь идёт о картинах:

«Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего

«Мадонна с ребёнком и попугаем в пейзаже» неизвестного художника

«Девочка с голубем» Антуана Пэна

«Птичий двор» Даниэля Шульца

«Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего

«Портрет Иоганна Шварцвальда» Ганса Гольбейна Младшего

«Диптих Винтерфельдов»

Как писал NEWS.ru, ранее президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова назвалаголословными притязания Польши на ряд произведений искусства.