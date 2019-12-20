https://static.news.ru/photo/79339686-232c-11ea-8fb7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России нет стремления к возвращению в состав «Большой семёрки». Поэтому изучать выдвигаемые для этого критерии нет смысла, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Такую позицию Москвы по членству в G7 он озвучил в ходе общения в дискуссионном клубе «Валдай».

Мы понимаем, что «Семёрка» сохраняет статусность, но характер её деятельности вызывает немало вопросов, — приводит слова Рябкова «Интерфакс».

Ранее, как писал NEWS.ru, Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в «Большой семёрке». В документе сказано, что Москва не сможет вернуться в G7 «до тех пор, пока она не станет уважать территориальную целостность соседей и соблюдать стандарты демократического общества».