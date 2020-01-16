https://static.news.ru/photo/14c6c2e6-387f-11ea-87c5-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тотального пересмотра международных соглашений после изменений в конституции о приоритете национального права над международным не будет. Россия продолжит выполнять все свои международные обязательства, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор также является сопредседателем рабочей группы по подготовке изменений в главный закон страны.

Только если кто-то посчитает, что те или иные положения нарушают его конституционные права, тогда этот человек сможет обратиться в Конституционный суд, который и примет решение, — цитирует Клишаса ТАСС.

Он отметил, что первое заседание рабочей группы среди прочего было посвящено именно обеспечению суверенитета и верховенства конституции на всей территории страны, об этом в ходе консультаций говорил президент Владимир Путин.

При этом было подчёркнуто, что Россия соблюдает все международные соглашения и в дальнейшем будет действовать исходя из того, что все международные обязательства должны быть исполнены.

Как писал NEWS.ru, на заседании рабочей группы Путин высказал мнение, что соблазн «поуправлять Россией со стороны» будет возникать всегда. Такие случаи и сейчас проявляются регулярно. Он также не исключил, что могут быть предложены и другие поправки кроме ранее озвученных им в послании Федеральному собранию.