https://static.news.ru/photo/07c45886-587f-11ea-abbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия не навязывает Украине и другим государствам братские отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в отношениях с Киевом Москва проводит политику, цель которой состоит в содействии реализации Минских соглашений.

Таким образом Песков прокомментировал слова экс-помощника президента Владислава Суркова о том, что принуждение силой к братским отношениям — единственный метод в отношениях с соседней страной, эффективность которого доказана исторически, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Левада-Центра зафиксировали значительное улучшение отношения граждан России к Украине. Согласно проведённому в октябре 2019 года опросу, число респондентов, позитивно воспринимающих соседнее государство, составило 56%, тогда как в начале года этот показатель был менее 40%. По мнению специалистов, это может быть связано с приходом к власти Владимира Зеленского.