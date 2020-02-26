Россия не навязывает Украине и другим государствам братские отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в отношениях с Киевом Москва проводит политику, цель которой состоит в содействии реализации Минских соглашений.
Таким образом Песков прокомментировал слова экс-помощника президента Владислава Суркова о том, что принуждение силой к братским отношениям — единственный метод в отношениях с соседней страной, эффективность которого доказана исторически,
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Левада-Центра зафиксировали значительное улучшение отношения граждан России к Украине. Согласно проведённому в октябре 2019 года опросу, число респондентов, позитивно воспринимающих соседнее государство, составило 56%, тогда как в начале года этот показатель был менее 40%. По мнению специалистов, это может быть связано с приходом к власти Владимира Зеленского.
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