https://static.news.ru/photo/b590583a-d548-11e9-a82c-fa163e074e61_660.jpg Фото: MSGT Jose Lopez Jr./Wikimedia Commons

Российская Федерация не испытывала ракеты средней и меньшей дальности после того, как 2 августа перестал действовать ДРСМД.

Испытаний средств средней дальности и иных средств, которые запрещены договором, прекратившим своё действие 2 августа, в РФ не проводилось, — цитирует РИА Новости заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

По его словам, Соединённые Штаты провели испытание крылатой ракеты, выполнив её запуск при помощи универсальной установки МК-41. Это произошло спустя 16 дней после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Политик подчеркнул, что для подготовки такого испытания нужны месяцы.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в ДРСМД из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий.