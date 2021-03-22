МИД: Россия не будет «переплачивать» за членство в Совете Европы

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Россия дорожит членством в Совете Европы, однако не готова ради нахождения там быть объектом политического шантажа. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Александр Грушко.

По его словам, Москва не будет «платить за это любую цену».

Постоянное повышение ставок в отношении с нами — путь заведомо проигрышный. В конечном итоге он будет иметь разрушительное воздействие на сам Совет Европы, — приводит РИА Новости слова Грушко из выступления в Госдуме.

Ранее российская сторона неоднократно указывала на попытки западных партнёров использовать Совет Европы как инструмент противостояния в отношении России. Неудовольствие среди прочего вызвала инициатива введения механизма мониторинга в отношении соблюдения прав человека в России.

Ряд парламентариев в связи с этим не исключили, что участие России в работе Парламентской Ассамблеи (ПАСЕ) может быть заморожено на время. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой даже заявлял, что Россия должна пересмотреть свою роль в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Он не исключил вероятность выхода РФ из состава организации, писал NEWS.ru.