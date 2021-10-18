Россия — НАТО: почему не стоит ждать улучшения отношений

Решение России приостановить с 1 ноября деятельность своего представительства при НАТО, равно как военной миссии этого блока в Москве и его информбюро, стало логичным шагом в бесконечной спирали противостояния между Западом и Россией. Конкретно, как пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, данный шаг стал ответом на лишение аккредитации восьми сотрудников российского представительства при НАТО и сокращение его численности до 10 человек.

Не стоит переоценивать значение данного шага. С января 2018 года должность главы представительства РФ вакантна, то есть Москва не торопится назначать своего дипломата, как бы подчеркивая, что для неё это не является приоритетом.

Отношения с Североатлантическим блоком давно уже находятся на самой низкой точке, и их трудно кардинально ухудшить. Нынешним шагом Кремль просто даёт сигнал, что окончательно закрывает для себя возможность улучшить их в ближайшем будущем. Формально же это ответ на высылку российских дипломатов.

Danny Gys/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уже отправка в Брюссель руководить представительством Дмитрия Рогозина в январе 2008 года была символическим жестом. В НАТО был отправлен политик, а не карьерный дипломат или кадровый военный. Причём политик с не слишком большим весом, вчерашний какой-никакой оппозиционер. Таким образом уже тогда Москва давала понять, что не воспринимает эту должность всерьёз. От Рогозина ожидались громкие заявления и пиар-активность — в развитие темы мюнхенской речи Владимира Путина 2007 года.

Так что в известном смысле поставлена окончательная точка в конце долгого процесса. Москва показывает, что абсолютно не заинтересована проявлять инициативу в улучшении отношений. Если Западу это безразлично, то и России тоже. К её пожеланиям НАТО не прислушивается, не принимает их во внимание? Хорошо, тогда зачем нам вообще иметь с блоком какой-то контакт? Примерно такова логика действий России.

В начале 90-х имелись иллюзии о возможности сотрудничества РФ и НАТО, шли разговоры о том, чтобы Россия вошла в этот блок, даже Владимир Путин говорил о такой возможности. Но в Брюсселе решили, что вступление РФ в НАТО парализует эту организацию, лишит ее и смысла, и эффективности — это широко распространённое мнение среди экспертов.

Россию видели в лучшем случае как невраждебное государство, которое будет проводить оборонную политику, угодную Западу. Никакой самостоятельности от Москвы не предполагалось, и что у неё могут быть свои интересы, отличные от НАТО, также. Естественно, на такие условия Россия не могла пойти даже при Борисе Ельцине, и охлаждение началось еще при нём.

Но в полной мере расхождения, причём непримиримые, выявились уже при Владимире Путине. Мюнхенская речь стала вехой, после которой возврата к прежнему положению быть не могло, и последовавшая скоро война в Южной Осетии это подтвердила. Россия перестала молча взирать на покушения на свои интересы и начала проводить активную политику по их защите.

А членство в НАТО бывших союзных республик или стремление к нему, стало тем фактором, который обострял обстановку. Если вступление в НАТО Литвы, Латвии и Эстонии в 2004 году Москва проглотила, то позволить сделать то же самое Украине или Грузии она была решительно настроена не допустить.

Нередко можно услышать, что, мол, НАТО не несёт никакой угрозы России и что независимые государства имеют полное право самостоятельно вступать в те союзы, в которые сочтут необходимыми. Но действия НАТО в Ливии ясно показали, что организация может играть самую деструктивную роль при внешне благородных целях. Что касается самостоятельного выбора, то США в течение 150 лет руководствовались «доктриной Монро», отвергавшей возможность для государств Америки свободно выбирать себе союзников.

Kay Nietfeld/dpa Global Look Press

НАТО плох не своими агрессивными намерениями, а своими возможностями парализовать усилия России на том или ином направлении в случае кризисной ситуации. Поэтому Кремль выступает против приближения блока к своим границам, чтобы территория РФ не «просматривалась» радиолокационными станциями, чтобы не сокращалось подлётное время самолётов и ракет, чтобы не было готовых контингентов войск возможного противника в непосредственной близости. Напротив, и Украина, и Грузия хотят в НАТО, чтобы «насолить» России, наступить ей, так сказать, на ногу, связать руки. Но для них эта возможность сегодня накрепко заблокирована благодаря нерешённым территориальным конфликтам и пребыванию армии России на их земле.

Генералы НАТО, наверное, понимают опасения российского руководства, но они остаются заложником политики, направленной на территориальное расширение политических принципов Запада. Поэтому, пока в Америке и Европе не сменится нынешняя политическая парадигма, ожидать каких-либо улучшений по линии РФ — НАТО не приходится. Так что в Брюссель российское представительство вернется ещё не скоро.