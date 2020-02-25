https://static.news.ru/photo/ebcbb880-5848-11ea-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Москва потребовала запустить процедуру арбитража в ООН для разрешения проблемы с получением виз США, чем Вашингтон постоянно пренебрегает. Оказалась, что иностранных дипломатов не устраивает сложившаяся ситуация.

Россию в данном вопросе поддержали Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия, сообщает РИА Новости.

Представитель ООН, получивший петицию, намерен передать её генеральному секретарю Антониу Гутеррешу. От него ждут запуск процедуры арбитража.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия призывает США отказаться от практики отказов в выдаче американских виз членам делегаций, принимающих участие в мероприятиях по линии ООН. Соединённым Штатам следует соблюдать соглашение о приёме на своей территории штаб-квартиры всемирной организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.