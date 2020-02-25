Москва потребовала запустить процедуру арбитража в ООН для разрешения проблемы с получением виз США, чем Вашингтон постоянно пренебрегает. Оказалась, что иностранных дипломатов не устраивает сложившаяся ситуация.
Россию в данном вопросе поддержали Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия,
Представитель ООН, получивший петицию, намерен передать её генеральному секретарю Антониу Гутеррешу. От него ждут запуск процедуры арбитража.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия призывает США отказаться от практики отказов в выдаче американских виз членам делегаций, принимающих участие в мероприятиях по линии ООН. Соединённым Штатам следует соблюдать соглашение о приёме на своей территории штаб-квартиры всемирной организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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