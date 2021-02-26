Россия направила ноту протеста МИД Латвии из-за вандализма над памятником

https://static.news.ru/photo/a8608b52-7822-11eb-9114-96000091f725_660.jpg Фото: regina.locmele/facebook.com

Российское посольство в Риге направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Латвии из-за акта вандализма в отношении советского памятника, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

24 февраля в Латвии совершён очередной акт вандализма в отношении советского памятника освободителям в городе Екабпилс <...>. Наше посольство в Риге незамедлительно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста, — сказала она в ходе брифинга.

Представители РФ попросили от властей Латвии расследовать произошедшее, привлечь виновных к ответственности и устранить последствия в соответствии с соглашением, которое заключили две страны, передаёт РИА Новости.

24 февраля неизвестные разрушили памятник около воинской братской могилы советских воинов в латвийском Екабпилсе — 76-миллиметровую дивизионную пушку. Это событие вызвало радость у представителей Нацблока в сейме страны.

Как писал NEWS.ru, мемориал советским воинам в Крустпилском парке Екабпилса был открыт в 1976 году. Рядом находится братская могила, в которой похоронены три советских воина, погибших в ходе в ходе боёв за город в августе 1944 года. Это гвардии генерал-майор Сергей Петрович Куприянов, гвардии полковник Гавриил Куприянович Шарикалов и полковник Сахабудин Гуляуддинович Газеев.

Первоначально памятник офицерам был возведён из бетона в виде четырёхгранной усечённой пирамиды со сквозной нишей. Он потерял первоначальный вид при сооружении мемориального ансамбля, но сохранил установленное над ним 76-миллиметровое орудие.