Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Украине

Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую немедленно прекратить спецоперацию по демилитаризации Украины. За принятие резолюции проголосовали представители 11 стран, воздержались трое и против выступила одна страна, сообщает РИА Новости.
Воздержались от принятия резолюции Китай, Индия и ОАЭ. Авторами проекта
Согласно проекту, Совбез ООН призывает придерживаться Минских соглашений обе стороны, а также работать в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трёхстороннюю контактную группу.
Ранее конгрессмены США на фоне спецоперации России на Украине разработали резолюцию с предложением исключить РФ из постоянных членов Совета Безопасности ООН. С этой целью они настаивают на внесении изменений в Устав ООН.