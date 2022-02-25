Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Украине

Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую немедленно прекратить спецоперацию по демилитаризации Украины. За принятие резолюции проголосовали представители 11 стран, воздержались трое и против выступила одна страна, сообщает РИА Новости.

Воздержались от принятия резолюции Китай, Индия и ОАЭ. Авторами проекта являются США и Албания, в тексте выражается «глубокое сожаление» в связи со сложившейся ситуацией, а также отмечается, что «СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к России прекратить наступление на Украину». В резолюции предлагается обязать Россию немедленно, полностью и без всяких предусловий вывести войска с территории Украины, отменить решение по признанию ДНР и ЛНР.

Согласно проекту, Совбез ООН призывает придерживаться Минских соглашений обе стороны, а также работать в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трёхстороннюю контактную группу.

Ранее конгрессмены США на фоне спецоперации России на Украине разработали резолюцию с предложением исключить РФ из постоянных членов Совета Безопасности ООН. С этой целью они настаивают на внесении изменений в Устав ООН.