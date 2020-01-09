https://static.news.ru/photo/7d51182a-3384-11ea-8676-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Москва считает события в Абхазии внутренним делом страны и рассчитывает на стабилизацию обстановки путём мирного диалога сторон. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации в Абхазии, передаёт ТАСС.

События в этой стране расцениваем как её внутреннее дело. Надеемся на скорую стабилизацию ситуации в Абхазии через мирный диалог, — подчеркнули в МИД РФ.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.

Митингующие требуют провести новые выборы президента, а итоги второго тура, где победил действующий глава республики Рауль Хаджимба с 47,39% голосов, не признают. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17%. Президент Абхазии Рауль Хаджимба предложил митингующим у здания администрации провести переговоры, однако ответа ещё не получил.

Как писал NEWS.ru, ранее абхазские политологи и эксперты заявили, что выходом из сложившейся кризисной ситуации в республике могли бы стать новые президентские выборы или реформа власти. Они называют нынешнюю ситуацию в Абхазии очень тревожной и боятся, что она может закончиться кровопролитием.