https://static.news.ru/photo/16fc701c-e111-11e9-9ae3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кремль рассчитывает на то, что в двусторонних отношениях РФ и США не будет ситуации, когда потребуется публикация стенограмм телефонных разговоров президентов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что обычно такая информация остаётся секретной, а обнародование конфиденциальных бесед — «достаточно необычная» практика. Песков также предположил, что публикация диалога главы Белого дома Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского была сделана «по взаимному согласованию».

Мы, конечно, хотели бы надеяться, что <...> до подобных ситуаций мы не дойдём, — цитирует представителя Кремля ТАСС .

Песков указал на то, что в отношениях двух стран «и без того полным-полно проблем, весьма серьёзных».

Вместе с тем, рассуждая о вероятности подобной ситуации с участием России, он подчеркнул, что «нужно рассматривать каждый конкретный случай».

Ранее News.ru писал, что администрация США обнародовала стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Ещё до публикации он стал поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Соединённых Штатов. Как следует из документа, лидер Украины пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители Демократической партии в американском Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.