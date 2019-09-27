https://static.news.ru/photo/41f12554-e212-11e9-b58d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ответные меры Москвы на невыдачу американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН также могут быть связаны с визовыми ограничениями.

Думаю, речь просто идёт о визовых мерах в отношении тех, кто стремится к нам, а таких весьма немало, — заявил политик в эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ .

Ранее News.ru писал, что 10 участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы делегатам из РФ. Дипломат не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз».

Он также предложил, выступая на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подумать о переносе международных конференций из Нью-Йорка.