Россия может направить в ЦАР новых военных советников

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Москва готова обсудить вопрос отправки новых военных советников в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР), если власти страны обратятся с такой просьбой. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

Если кто-то просит нас, представляя суверенную страну, будучи легитимным руководителем, то всегда такие обращения самым внимательным образом рассматриваются, — цитирует его ТАСС.

В октябре 2020 года в ЦАР открылось представительство Минобороны РФ. В республику прибыли российские офицеры, в числе которых генерал Олег Польгуев, который и возглавляет представительство. В задачи россиян входит оказание содействия информированию Минобороны и Генштаба ВС ЦАР, а также подготовка офицерских кадров.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря в ЦАР под аккомпанемент пуль состоялись президентские и парламентские выборы. Нищая в экономическом плане, но богатая на полезные ископаемые страна считается российским форпостом на Африканском континенте, поэтому дестабилизация положения там не выгодна Москве.

Российские договорённости о разведке полезных ископаемых, судя по всему, завязаны лично на президенте ЦАР Фостен-Арканже Туадера. В случае смены власти Москве по крайней мере на время придётся попрощаться с планами развернуть бурную горнодобывающую деятельность в ЦАР. Поэтому ряд российских экспертов видят в восстании попытки бывшей метрополии Франции привести к власти более лояльного себе политика.