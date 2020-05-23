Россия изучает варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/bb3b43cc-9ced-11ea-8bed-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press

Россия рассматривает различные варианты ответа на выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, в настоящий момент российские власти «углубились в анализ различных опций». При этом он отметил, что пока позиция Москвы свободна.

Спешить нам некуда, — сказал Рябков в эфире Первого канала.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия подтвердила своё намерение выполнять и далее Договор по открытому небу, несмотря на выход из него США. Окончательная судьба договора будет решена на конференции стран-участниц.

21 мая президент США Дональд Трамп анонсировал скорый выход страны из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.