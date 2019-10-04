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Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений в сфере экономики, энергетики и технологий по итогам встречи вице-премьера РФ Юрия Борисова, венесуэльского лидера Николаса Мадуро и вице-президента по вопросам экономики и финансов Тарека Эль-Айссами.

Всего было подписано 264 соглашения, сообщила пресс-служба администрации главы Боливарианской Республики.

Мы рассмотрели все темы, есть новые проекты в экономической сфере, в обмене технологиями при поддержки российских предпринимателей, — цитирует пресс-служба слова Мадуро после встречи с Борисовым.

Также президент отметил, что стороны подписали соглашения в сфере сельского хозяйства и продлили контракты по оказанию помощи военно-технического характера Венесуэле Россией.

Как ранее писал News.ru, Юрий Борисов заявил, что Россия и Венесуэла выводят отношения на новый уровень в условиях американских санкций против Каракаса. По его словам, товарооборот между двумя странами может серьёзно вырасти в ближайшие годы.