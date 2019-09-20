https://static.news.ru/photo/0e7e9c86-dc4c-11e9-8d20-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Москва и Киев активно обсуждают очередной обмен заключёнными. По его словам, переговоры ведут лично президенты двух стран: Владимир Путин и Владимир Зеленский, без привлечения западных партнёров.

Работа продвигается очень активнo. Я не буду ничего анонсирoвать, но надеюсь, что в ближайшее время у нас будет новый повод для радости, — сказал Пристайко в интервью изданию «Громадське».

Политик назвал эти переговоры очень деликатным делом, поскольку приходится принимать непростые и «дорогие» решения, имея в виду выдачу России Владимира Цемаха — фигуранта дела о сбитом MH17.

Как писал News.ru, обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После процедуры лидеры двух стран поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.